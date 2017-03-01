01.03.2017 14:55:26

Alaplı'da patpat ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının kamyon ile çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının kamyon ile çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, kapalı pazaryeri mevkisinde meydana geldi. Alaplı Dere çalışmalarında çalışan Yunus Emre Özdinç'in kullandığı kamyon, kapalı pazaryeri mevkisinde dönüş yaptığı sırada, Anıl Yaman'ın kullandığı patpat önden çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen patpat sürücüsü Anıl Yaman ve Tayfun Yaman yaralandı.Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.