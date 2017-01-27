27.01.2017 22:24:36

Alaplı'da ByLock kullanan 5 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Alınan bilgileye göre, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi için İstanbul, Ankara, Samsun, Bolu ve Zonguldak'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları belirlenen aralarında örgütün ablaları ve FETÖ terör örgütünün Alaplı'da muhasebesini tuttuğu belirlenen A.N.Ş, C.M, A.M, A.E. ve E.S. gözaltına alındı.Şüpheliler, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.