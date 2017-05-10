10.05.2017 17:52:43

Alaplı Belediye Mayıs Ayı Olağan Toplantısı tamamlandı

Alaplı Belediye Meclisi'nin Mayıs olağan toplantısı bugün yapılan ikinci oturumla tamamlandı.

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Alaplı Belediye Meclisi'nin Mayıs olağan toplantısı bugün yapılan ikinci oturumla tamamlandı.Belediye Başkanı Nuri Tekin'in başkanlığında yapılan toplantıda, ilk oturumda İmar Komisyonu'na havale edilen Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'ne yer tahsisi konusu görüşüldü. İmar Komisyonu üyelerinin tümünün onayıyla kabul edilen raporunun görüşüldüğü toplantıda, yapılması planlanan Gençlik Merkezi Spor Tesis alanı ve Kapalı Spor Salonunun yapımı için gerekli alanın Merkez Mahallesi 113 ada 3 numaralı harsel bakımından yeterli olması ve yeni Kapalı Spor Salonu yapımı için ödenek çıktığında mevcut Kapalı Spor Salonunun bulunduğu alanın bir bütün olarak Alaplı Belediyesi'ne tahsis edilmesi şartıyla 113 ada 3 numaralı parselin Gençlik Merkezi Spor Tesis Alanı ve Kapalı Spor Salonu' olarak tahsis edilmesine, Kapalı Spor Salonu bakımından ilerleyen aşamada ödenek çıkması ve 113 ada 3 numaralı parseldeki alanın yetmemesi halinde komşu parselde bulunan 113 ada 2 parselden yeteri kadar olan kısmın veya ihtiyaç halinde tamamının tahsis edilmesini içeren Komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.Madde ile ilgili Belediye Meclisi üyelerini bilgilendiren Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Kapalı Spor Salonu için yer tahsisini yapabileceklerini ancak öncelikle bunun için yer talebinde bulunulması gerektiğini bildirdi. Alaplı Belediyesi'ne şu ana kadar Kapalı Spor Salonu yapımıyla ilgili herhangi bir yazılı veya şifai talepte bulunulmadığını yineleyen Belediye Başkanı Nuri Tekin, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Kapalı Spor Salonu için önerge veren Belediye Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. Verdiğim sözün arkasındayım. Alaplı Kapalı Spor Salonuyla ilgili ilk defa bir resmi yazı sizin bu verdiğiniz önergeyle Belediyemize geldi. Bundan önce Kapalı Spor Salonuyla ilgili Belediyemize gelmiş hiçbir resmi yazı yok. Biz bu önergeyi kabul ettik. Alaplı Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonuyla ilgili İmar Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Gençlik Merkezi Alaplı gündemine ilk girdiğinde gerekli alan yaklaşık 800 metrekare gibi bir alandı. Bizim şu anda tahsis ettiğimiz alan bundan daha fazla. Tahsis edilenin dışında 6300 metrekare gibi bir yerimiz var. Kapalı Spor Salonu ile ilgili bir talep gelmesi durumunda bu 6300 metrekare alanı da vermeye hazır olduğumuz İmar Komisyonu raporunda var. Yeter ki, Alaplı'ya bir şey yapılsın. Bizden Anaokulu için yer talep edildi, biz acil bir şekilde anaokuluna yer tahsis ettik ve bu okul yapıldı. Yapanlardan Allah razı olsun. Biz yapılan hizmete destek vermesini de biliriz, takdir etmesini de biliriz. Ben bir kez daha üzerine basa basa söylüyorum. Meclis toplantısının ilk oturumunda sanki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen yazıdan haberim yokmuş gibi bir laf cambazlığı yapılarak yanıltılmaya çalışıldık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 2016'a Aralık ayında belediyemize gelen yazıda Gençlik Merkezi için yer tahsisi talebinde bulunulmuştur, nitekim yazının "konu" bölümünde "Gençlik Merkezi için arsa tahsisi" denilmektedir. Biz Kapalı Spor Salonu için tahsis talebi olup olmadığını tartışıyoruz.Ak Parti İlçe Başkanının açıklamasına bile cevap vermedik. Kapalı Spor Salonu'yla ilgili Alaplı Belediyesi'ne ilk gelen resmi yazı Mayıs ayı olağan toplantımızın ilk oturumuna gelen önergedir. Biz bu önergeye sahip çıktık ve gündemimize aldık. Biz göreve ilk başladığımız 2014 yılından bu yana Alaplı Kapalı Spor Salonu'nun ilçeye yapılması için çalışıyoruz ve bu konuda yazışmalar ve açıklamalar yaptık. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu sürekli söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz. Biz yine sözümüzün arkasındayız, ilçemize yapılacak hizmetleri hiçbir zaman engellemeyiz ve yapılacak her hizmetin yanında oluruz. Ama şunu da ifade etmek istiyorum; Alaplı Belediyesi'nin hovardaca harcayacak yeri de yoktur. Hiç kimse bizden Alaplı Belediyesi'nin kaynaklarını hovardaca kullanmasını beklemesin. Hepimizin Alaplı Belediyesi'nin haklarını korumak zorundayız. Biz Kapalı Spor Salonu'na yer vermeye hazırız. Gençlik Merkezi'nin yerini vermeye hazırız. Kapalı Spor Salonu'yla ilgili de yer talebi bekliyoruz. Kimse çıkıp da Alaplı Belediyesi'ni töhmet altında bırakmasın, laf ebeliği yapmasın, basına "6 aydır yer vermediler" demesin. Biz Alaplı Belediyesi olarak yapılacak her hizmetin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu Kapalı Spor Salonu olur, Gençlik Merkezi olur, Hastane olur. Nitekim, biz hastaneyle ilgili önerge verip, yerini hazırladık. Kimse Alaplı Belediyesi'ni suçlamasın."