20.02.2017 13:55:51

Alaplı Anadolu Engelliler'de hedef şampiyonluk

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol Ligi (paravolley) birinci etabını ikinci olarak bitirdiklerini bildirdi.

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Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol Ligi (paravolley) birinci etabını ikinci olarak bitirdiklerini bildirdi.Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol Ligi (paravolley) birinci etabını A gurubunda Ereğli Belediyesi'nin ardından ikinci sırada oturarak Voleybol Liginin 3 etaptan oluştuğunu ifade etti. Korkut, "Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Ligi (paravolley) birinci etap müsabakaları Karabük'te yapıldı. 2 gurup haline 9 takım mücadele etti. Alaplı A gurubunda, Kdz Ereğli Belediye Spor, Samsun Ekspres, Diyarbakır Ortopedik Engelliler ve Karaman Gençlik ve Spor Kulübü ile mücadele etti.Etap sonunda 3 galibiyet 1 mağlubiyetle 2 sırada tamamladık. 1 ay sonra ikinci etap müsabakaları başlayacak hedefimiz burada en iyi şekilde etabı tamamlayıp finallere kalmak istiyoruz. Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü olarak 2016-2017 sezonun şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Bu yolda ilerlerken desteğe de ihtiyacımız var. Takımımızda birliktelik son derece üst düzey de kardeşlik ruhu hakim yeni transferlerimiz takıma çok iyi adapte oldular. Hocamız ve takımımız şampiyonluğa inandılar. İnşallah Alaplı halkına şampiyonluğu sezon sonunda armağan edeceğiz."