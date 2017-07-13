13.07.2017 10:28:40

Alanyaspor'un maç programı belli oldu

Alanyaspor'un Erzurum ve Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

İlk etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor, burada tek hazırlık maçı yapacak. Akdeniz ekibi, 20-31 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yapacağı 2. etap kampında ise 4 hazırlık maçına çıkacak.



Turuncu yeşilli takımın hazırlık maçı programı şöyle:



15 Temmuz Cumartesi



Alanyaspor - Altınordu



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23 Temmuz Pazar



Alanyaspor - Al Ahli Jeddah (Suudi Arabistan)



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25 Temmuz Salı



Alanyaspor - Asteras Tripolis (Yunanistan)



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27 Temmuz Perşembe



Alanyaspor - Eintracht Frankfurt (Almanya)



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30 Temmuz Pazar



Alanyaspor - Al Hilal Riyadh (Suudi Arabistan)