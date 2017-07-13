13.07.2017 10:28:40
İlk etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor, burada tek hazırlık maçı yapacak. Akdeniz ekibi, 20-31 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yapacağı 2. etap kampında ise 4 hazırlık maçına çıkacak.
Alanyaspor'un maç programı belli oldu
Alanyaspor'un Erzurum ve Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
İlk etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor, burada tek hazırlık maçı yapacak. Akdeniz ekibi, 20-31 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yapacağı 2. etap kampında ise 4 hazırlık maçına çıkacak.
Turuncu yeşilli takımın hazırlık maçı programı şöyle:
15 Temmuz Cumartesi
Alanyaspor - Altınordu
...
23 Temmuz Pazar
Alanyaspor - Al Ahli Jeddah (Suudi Arabistan)
...
25 Temmuz Salı
Alanyaspor - Asteras Tripolis (Yunanistan)
...
27 Temmuz Perşembe
Alanyaspor - Eintracht Frankfurt (Almanya)
...
30 Temmuz Pazar
Alanyaspor - Al Hilal Riyadh (Suudi Arabistan)