05.05.2017 21:53:33

Alanyaspor otobüsüne taşlı saldırı

Aytemiz Alanyaspor U21 takımının otobüsüne Konya'da kamp yaptığı otelin önünde taşlı saldırı gerçekleştirildi

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Aytemiz Alanyaspor U21 takımının otobüsüne Konya'da kamp yaptığı otelin önünde taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmazken, otobüste maddi zarar meydana geldi.Yarın saat 16.00'da Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya giden Aytemiz Alanyaspor U21 Takımı'nı taşıyan otobüs bu akşam kamp yaptığı otelin önünde taşlı saldırıya uğradı. Turuncu-yeşilli futbolcuların otelde olduğu sırada gerçekleştirilen taşlı saldırıda otobüsün kaportasında hasar meydana gelirken, camların kırıldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği henüz tespit edilemedi.