23.02.2017 14:50:17

Alanya'ya 4 kupayla döndüler

Okul Sporları Antalya Minikler Düzenlemesiz Halk Oyunları Yarışması'nda Alanya'yı temsil eden folklor ekipleri 4 kupayla döndü.

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Okul Sporları Antalya Minikler Düzenlemesiz Halk Oyunları Yarışması'nda Alanya'yı temsil eden folklor ekipleri 4 kupayla döndü.Antalya merkez ve ilçelerinden 17 okulun katıldığı yarışmalarda Alanya'yı temsil eden Hacıkura İlkokulu ikinci, Ayşe Melahat Erkin İlkokulu üçüncülük elde etti. İlk üç derecenin ikisini alan Alanya ekipleri yarışmaya damgasını vurdu. 'Düzenlemesiz' dalda Alanya'yı temsilen katılan minikler ekibi Antalya ikincisi, yıldızlar ekibi de Antalya üçüncüsü olarak Alanya'ya 2 kupa daha kazandırdı. Elde ettiği başarıların ardından Hacıkura İlkokulu ve Ayşe Melahat Erkin İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'i ziyaret etti.Ziyarette Er, müdürlük olarak kültüre ve değerlere sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi. Er, "Alanya olarak Antalya'da yapılan folklor yarışmalarında minik yıldızlarda 2 takımla aynı takımla aynı zamanda da kulüpler bazında da bir takımla katılıp 4 kupa alıp geldik. Şu an Antalya genelinde katılan 17 takımın içerisinde kulüplerde ikincilik ve üçüncülük yine Alanya'ya ait. Hedefimiz birincilikti. Bu neticede bir yarış. Birinci olamadık ama 17 takım içerisinde ikinci ve üçüncü olmamız Alanya'nın folklor de Antalya'da stabil bir başarısının olduğunun kanıtı" dedi.Er, Alanya'ya 4 kupa kazandıran öğrencilere ziyarette çeşitli hediyeler de verdi.