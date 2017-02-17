17.02.2017 16:25:11

Alanya polisinden tombala baskını

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin kumarhaneye çevrilen daireye yaptığı baskında para karşılığı tombala oynayan 39 kişiyle kumar oynattığı iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin kumarhaneye çevrilen daireye yaptığı baskında para karşılığı tombala oynayan 39 kişiyle kumar oynattığı iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı katındaki kumarhaneye çevrilen daireye dün gece saatlerinde baskın düzenledi.Baskında para karşılığı tombala oynattığı iddia edilen İbrahim O. G., Mehmet A. K. ve Erkan O. gözaltına alınırken, tombala oynayan 39 kişiye 'Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 8 bin 853 TL para cezası kesildi. Polisin iş yerinde yaptığı incelemede tombala oynamaya yarayan üzerinde rakam yazan 90 adet pinpon topu, 140 adet çeşitli renklerde tombala kartı ve çok sayıda tombala pulları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet A. K. ve Erkan O. emniyetteki sorgusunun ardın serbest bırakılırken, İbrahim O. G. ise adliyeye sevk edildi.