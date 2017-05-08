09.05.2017 09:51:15

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Obezite Cerrahisi atandı

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Obezite Cerrahisi Uzmanı olarak atanan Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mani Habibi hasta kabulüne başladı.

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Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Obezite Cerrahisi Uzmanı olarak atanan Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mani Habibi hasta kabulüne başladı.Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Obezite Cerrahisi Uzmanı atandı. Obezite alanında hastanede ilk olan Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mani Habibi hasta kabulüne başladı.Obezite Cerrahisi Uzmanının göreve başlamasıyla ilgili ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan, "Hastane olarak daima daha kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vermek için var gücümüzle çalışmaktayız. Hastane yönetimi olarak, aramıza yeni katılan hekimlerimizle birlikte gücümüze güç katarak inşallah daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunacağız" dedi.Çağımızın hastalığı olan obezite, kişinin hayat süresini kısaltan ciddi bir sağlık sorunudur diyen Obezite ve Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mani Habibi, "Bir hekim olarak amacım hastalarımı sağlıklı ve gülen yüzlerle evlerine uğurlamaktır. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapacak olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Kendimi yeni gelmiş gibi değil sanki uzun zamandır burada hizmet veriyormuş gibi hissediyorum. Gerek meslektaşlarım gerekse hastalarım çok sıcak kanlılar, birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum."