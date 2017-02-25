25.02.2017 20:13:50

Alanya'da zehirlenen kedi sayısı 50'ye ulaştı

Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Ergun:- 'Tavuk parçalarının değişik bölgelere bırakılması sonucu zehirlenen 50'ye yakın kedi tespit ettik'

Antalya'nın Alanya ilçesinde zehirlenerek öldürülen kedilerin sayısının 50'ye ulaştığı bildirildi.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bir site etrafında zehirlenerek öldürülen 30'a yakın kedinin ardından, dört farklı noktada zehirlenmiş 20 kedi daha bulundu.

Vatandaşların, Alanya Belediyesi ekiplerine haber vermesi üzerine kediler Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Hekimliğince toplandı.

Toplu kedi ölümleriyle karşılaşan hayvanseverler ise kedi ölümlerin olduğu yerde toplanarak olaya tepki gösterdi.

Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mahmutlar Mahallesi'nde bölgesel bir kedi katliamıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Olayın zehirlenme vakası olduğunu düşündüğünü dile getiren Ergun, "Tavuk parçalarının değişik bölgelere bırakılması sonucu şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla 50'ye yakın kedi ölmüş. Bazı köpekler de hayvanseverler tarafından yoğurt ve tuz yedirilerek kurtarıldı." dedi.

Ergun, olayın site ve otel civarlarında olduğuna dikkati çekerek Alanya'da bu aylarda bu tür hayvan zehirlenmeleri yaşandığını aktardı. Yasal yollara başvuracaklarına işaret eden Ergun, şöyle konuştu:

"Hayvanseverler belediyeyi arıyorlar. Belediyeden gelen ekip yoktu. Biz devreye girince buraya gelmeye başladılar ama eksik idari işlem var. Yetkililer buraya veteriner hekim olmadan geliyor. Vasıfsız iki kişi gelerek, kedilerin ölülerini poşetlere koyuyorlar ve gidiyorlar. Bizler de neden ve niçin gelmediklerine isyan ettik çünkü o anda kurtarılacak kedi vardı."

Mahalle sakini Ertuğrul Kuru ise ölen kedilerin çoğunlukla hamile olduğunu ileri sürdü. Şu ana kadar 3 hamile kedinin öldüğünü gördüğünü anlatan Kuru, şunları kaydetti:

"Ben en az 10 ölü kediyi belediyenin veteriner ekibine teslim ettim. 7 aylık Van kedimi de sokağa salmıştım, güneşlensin diye. İlk ölen oydu. Ondan sonra ölümler başladı. Bu organize bir iş, tek kişinin yaptığı bir iş değil çünkü nereden bakarsanız 500 metrelik bir alanda her çöpün, her kedi ve köpeklerin toplandığı yerlerin başına zehir bırakılmış. Ben zehri buldum, fotoğraflarını çektim ve belediyenin veteriner ekiplerine teslim ettim."