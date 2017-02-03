03.02.2017 18:31:24

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri, Adana ilinden Alanya'ya gelerek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 17 yaşındaki Mehmet M., 24 yaşındaki Çiğdem G. ve 31 yaşındaki Vahdet E.'nin Mahmutlar Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada 20 adet Extacy adlı uyuşturucu hap ve satışa hazır halde 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.