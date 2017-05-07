08.05.2017 14:09:46

Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 180 gram uyuşturucu ve uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 180 gram uyuşturucu ve uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler, başka ilden getirdiği uyuşturucuyu Alanya'da sattıkları tespit ettikleri Talat T. (39), Ümit Candan B. (23) ve Mehmet B. (18) Güllerpınarı Mahallesi'nde kaldıkları otele operasyon düzenledi.Operasyonda 180 gram uyuşturucu ve uyarıcı metamfetamin maddesi, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca şüpheli Talat T.'nin uyuşturucu ticareti gibi çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.