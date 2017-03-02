02.03.2017 19:24:07

Alanya'da Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası açılışı yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası açılışı yapıldı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası açılışı yapıldı.Türkiye Tekvando Federasyonu ile Alanya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Tekvando Ümitler Türkiye Şampiyonası dün Alanya'da başladı. Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün sürecek ve 70 ilden 800'ü erkek 1550 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk günü kadınlar 49, erkekler 54 ve erkekler 62 kilogram kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Müsabakalar sonucunda kadınlar 49 kilogramda Ankara PTT'den Fatma Sarıdoğan, erkekler 54 kilogramda Ankara İlbank'tan Kemal Külük, erkekler 62 kilogramda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Huri Korkut birinci oldu.Bugün ise Ümitler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremoninin sonunda 54 kilogram erkekler ve 49, 62 kilogram kadınlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz, Türkiye Tekvando Federasyonu Genel Koordinatörü Ramazan Erçin, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur verdi. Seremoni sonrası gazetecilere açıklama yapan Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 750 kadın, 800 erkek sporcu ile bir rekor kırdıklarını söyledi."Sofya kentinde Türkiye'yi temsil edecekler"Alanya'da gerçekleşen 21 yaş altı Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sporcuların Sofya kentinde nisan ayında yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edeceğini aktaran Şahin, şunları ifade etti:"Şöyle bir katılıma baktığımda Türk gençliğinin, tekvando ile ilgisini ve bu kalabalığın içerisinde çıkacak. İyi sporcuların da ülkemizi ilerde büyük şampiyonalarda temsil etme noktasında büyük başarılar elde edeceği kanıt oluşuyor. Özellikle bu gençliğin oluşmasında son 10 yıldır federasyon başkanlığı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere yaptığı katkı ve destekler Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın destekleriyle Türk gençliğinin tekvando branşında 81 vilayet 300 ilçeden Alanya'daki şampiyonaya katılımını sağladı" dedi."Bu tür çalışmalara devam edeceğiz"Ümitler şampiyonasında 2020 olimpiyatlara gidecek 18, 19 ve 20 yaşlarında gençlerin olduğunu da belirten Şahin, "Türk tekvandosu 3 olimpiyatta 6 madalya alarak ülkesini en iyi şekilde temsil etti. Bundan sonra da başarılar gelecek. Bu yıl yapılan uluslararası turnuvalarda ülkemize yanlış algı operasyonu yapanlara karşı en güzel cevabı bin 500'ün üzerinde sporcunun gelmesiyle gösterdik. Ülkemizin ne kadar güvenli olduğunu gösterdik. Bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Şimdi önümüzde Hollanda var, sonra Atina'da Avrupa Tekvando Şampiyonası var. Akabinde Haziran'da Dünya Tekvando Şampiyonası gerçekleşecek. Bütün hazırlıklarımızı teknik ekip ile en iyi şekilde yapıyoruz. Başarılarımızla milletimizi sevindirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.