10.02.2017 17:23:36

Alanya'da turizm istişare toplantısı

Antalya'nın Alanya ilçesinde turizmciler ve yerel yöneticiler turizm istişare kahvaltısında bir araya geldi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde turizmciler ve yerel yöneticiler turizm istişare kahvaltısında bir araya geldi.Alanya'ya yeni atanan Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı ve zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Skal Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı ve acente temsilcileri Kleopatra Plajı'nda bulunan Filika Restoran'da kahvaltıda bir araya geldiler. Buluşmada, turizmin içinde bulunduğu durum, turizm güvenliği ve yurt dışındaki Türkiye algısı, turist aldığımız ülkelerdeki son rezervasyon durumları ve Alanya'da yapımı devam eden teleferik projesi konuşuldu.Toplantıda Kaymakam Mustafa Harputlu, "Alanya turizminin içinde bulunduğu tabloyu gerçek sahiplerinden öğrenmek güzel. Sizlerle yaptığımız görüşmelerde ve konuşmalarımızda güvenlik konusun ön plana çıktığını gördüm. Alanya'daki tecrübeli turizmcilerimizle ve çalışanlarımızla herşeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Alanya'mızın diğer bölgelere göre çok fazla artısı var. Alanya'yı gelip görenler, buradaki sıcaklığı hissedenler herşeye rağmen yeniden gelmek istiyorlar" dediYücel: "Ruslar ülkemizdeki hizmet kalitesini arıyorlar"Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "güvenlik sadece bizim sorunumuz değil global bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Alanya medeniyetlerin bir arada huzurla yaşadığı bir şehir. Bu özelliğiyle gurur duyuyoruz. İskandinav ülkelerinden senelerce yüzde 3-4-5'lerle zorlanarak kazanılan artışlar 2016 içerisinde neredeyse yüzde 50-60 oranında düştü. Bu durumu toparlamak belirli bir süre zor olacak. 2016 yılında politik nedenlerle ülkemize gelemeyen ve başka ülkelere seyahat etmek zorunda kalan Ruslar, hizmet kalitesini, Türk misafirperverliğini ve sıcaklığını hiçbir ülkede göremediklerini söylüyorlar."Sili: "Antalya 8 milyona ulaşabilir"ALTİD Başkanı Burhan Sili de "İnsanların yaşamını yitirdiği bir dönemdeyiz ve hepimiz çok üzüntülüyüz. 2-3 yıl içinde yavaş yavaş eski günlerimize döneceğimize inanıyorum. Umudumuzu kaybetmemeliyiz. Ülkemize gelecek olan misafir sayılarının da geçen yılın üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Geçen yıl 6 milyon 400 bin Antalya özelinde misafir ağırladık. Herşey yolunda giderse bu yıl 8 milyona ulaşabiliriz. Önemli olan uçakların iptal olmaması" diye konuştu.