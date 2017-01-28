SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Alanya'da TÜMSİAD Genel İstişare Kurulu
28.01.2017 22:33:35

Alanya'da TÜMSİAD Genel İstişare Kurulu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜMSİAD) Genel İstişare Kurulu gerçekleşti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜMSİAD) Genel İstişare Kurulu gerçekleşti.

Alanya Wome Deluxe Otel'de bu yıl 9'üncüsü düzenlenen Genel İstişare Kurulu'na TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan'ın yanı sıra TÜMSİAD Pakistan Başkanı Anees Iqbal ve TÜMSİAD Avrupa Başkanı Erol Ekerbiçer ve çeşitli temsilcilerden oluşan çok sayıda üye katıldı. Toplantılarla eş zamanlı olarak otel içerisinde Kızılay'ın kurduğu kan bağışı çadırında TÜMSİAD üyeleri kan bağışında bulundu. Geniş katılımlı Genel İstişare Kurulu programı kan bağışı etkinliği ve gala yemeği ile son buldu. Gala yemeğinin ardından konuşma yapan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin her yerinden gelen yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarıyla yeni Türkiye'nin yeni projelerini anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

"Ekonomik yapıları baz alarak çalışmalar yaptık"

Yapacakları projeleri, şube çalışmalarını tartıştıklarını, görüştüklerini kaydeden Doğan, şunları söyledi:

"Alınan kararlar üzerine projeler hazırladık ve inşallah sahaya döndüğünde arkadaşlarımız, bunları gerçekleştirecek. Yeni yapılandırma ve oluşumlarla da ekonomik yapıları baz alarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla da daha başarılı ve efektif sonuçlar almayı bekliyoruz."

"Türkiye'de ciddi projelere imza atılıyor"

Derecelendirme kuruluşlarının raporlarının ekonomiye etkisi konusuna da değinen Doğan, "Biz daha önce de bu derecelendirme kuruluşları hakkında konuştuk. 15 Temmuz'da, bize yapamadıklarını, ekonomik yaptırımlarla yapmaya çalışan ve bu yaptırımları bu tarz kuruluşlarla da bize dayatmaya çalışan gruplara itibar etmiyoruz. Daha geçen Afrika'dan geldiğimizde burada bir takım yabancı işadamlarıyla projeler yapıldı. Türkiye'de ciddi projelere imza atılıyor ve bunlar devam ediyor ayrıca mali disiplinden de taviz vermeyen hükümetimiz var. Anlam ve mana vermiyoruz. Yanlı ve taraflı diye düşünüyorum Çok da itibar etmiyoruz" diye konuştu.

"Dünya genelindeki krizi de unutmamak lazım"

Türkiye'ye yatırım gelip gelmemesi konusunu da aktaran Doğan, "Ortadoğu'dan yatırımcı geliyor. Dünyada bir global kriz var. Krizi ön planda tutuğunuzda Avrupa'da da bugün Amerika'da Trump'dan sonra ne olacak teorileri geliştiriliyordu. Yatırımcının Türkiye'ye gelmesi ve güvenli liman olması hakkında istikrarı baz alması tabi önemli konuydu ama terör belası sıkıntıları devam etmekteydi. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda çok efektif geçmedi. Bu yıla ve önümüzdeki yıla baktığımızda biraz daha yukarı çıkacağını gösteriyor ancak dünya genelindeki krizi de unutmamak lazım" şeklinde konuştu.

"Türkiye onlar için bir cazibe merkezi"

Türkiye etrafında ve çevresindeki duruma göre iyi konumda olduğunu da sözlerine ekleyen Doğan, "Yatırımcının geldiği hatta Afrika gezisinde sonra orda yatırım yapan işadamı olmasına rağmen oradan da buraya yatırım ve partnerlik yapan insanlar oluştu. Uzak ve Ortadoğu'da bir takım sıkıntılar olmuş olabilir ama Uzakdoğu ciddi şekilde yatırımcılar geliyor çünkü Türkiye onlar için bir cazibe merkezi" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Gambia'nın yeni lideri Barrow: Yeniden UCM'ye taraf olacağız
Gambia'nın yeni lideri Barrow: Yeniden UCM'ye taraf olacağız
Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow, verdiği sözü tutarak ülkesini yeniden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf yapacağını söyledi.
28.01.2017 21:29:02
İsrail: Batı yakada silahlı eylemler artacak
İsrail: Batı yakada silahlı eylemler artacak
İsrail askeri kaynakları, Batı Yaka’da silahlı eylemler beklediklerini açıkladı.
28.01.2017 21:15:16
İsrail istihbaratı, 2014 saldırıları ile ilgili raporu yayınlamak istemiyor
İsrail istihbaratı, 2014 saldırıları ile ilgili raporu yayınlamak istemiyor
İsrail'in iç istihbarat servisi ŞABAK'ın 2014 saldırıları raporlarının yayınlanmasını ertelemeye çalıştığı iddia ediliyor...
28.01.2017 21:08:01
BM'den Trump'a mülteci çağrısı
BM'den Trump'a mülteci çağrısı
BM, ABD Başkanı Trump'ın mülteci kabulünü durdurmasını eleştirdi.
28.01.2017 19:50:04
Türkçe öğrenip İslam'ı anlattı 14 köy Müslüman oldu
Türkçe öğrenip İslam'ı anlattı 14 köy Müslüman oldu
Hüdayi Vakfı'nda görevli Ganalı Nasruddin Abdul, üniversiteyi Türkiye'de okuyarak Türkçe öğrendi. İngilizce anlamayan yerel halka İslam'ı anlatmak için kabile dilini bilen Mustafa'da Türkçe öğrendi ve Nasruddin Abdul'a çevirmenlik yaparak yardım etti. Birlikte köy köy gezip halka İslam'ı anlattılar. İslam'ı anlattıkları 14 köy Müslüman oldu.
28.01.2017 18:15:28
Barcelona'da yeni otel açmak yasaklandı
Barcelona'da yeni otel açmak yasaklandı
Barcelona Belediyesi, şehir merkezinde yeni bir otel veya konaklama yeri açılmasını yasaklayan bir karar aldı.
28.01.2017 17:53:48
İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinli defnedildi
İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinli defnedildi
İsrail askerleri tarafından geçen yıl öldürülen Filistinli genç kız Hudur'un cenazesi, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde toprağa verildi.
28.01.2017 17:43:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Suriye'de büyük birleşme
Suriye'de büyük birleşme
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
'Güvenli olabilecek tek yer kalıyor: PYD’nin hakim olduğu bölge'
'Güvenli olabilecek tek yer kalıyor: PYD’nin hakim olduğu bölge'
HDP'li Hüda Kaya ve Beştaş gözaltına alındı!
HDP'li Hüda Kaya ve Beştaş gözaltına alındı!
TSK Fırat Kalkanı'nın bilançosunu açıkladı
TSK Fırat Kalkanı'nın bilançosunu açıkladı
May ve Erdoğan Külliye'de buluştu: Bundan sonra farklı olacak
May ve Erdoğan Külliye'de buluştu: Bundan sonra farklı olacak
Kışlakçı: İran İslam dünyasına büyük zarar veriyor
Kışlakçı: İran İslam dünyasına büyük zarar veriyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları