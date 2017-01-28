28.01.2017 22:33:35

Alanya'da TÜMSİAD Genel İstişare Kurulu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜMSİAD) Genel İstişare Kurulu gerçekleşti.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜMSİAD) Genel İstişare Kurulu gerçekleşti.Alanya Wome Deluxe Otel'de bu yıl 9'üncüsü düzenlenen Genel İstişare Kurulu'na TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan'ın yanı sıra TÜMSİAD Pakistan Başkanı Anees Iqbal ve TÜMSİAD Avrupa Başkanı Erol Ekerbiçer ve çeşitli temsilcilerden oluşan çok sayıda üye katıldı. Toplantılarla eş zamanlı olarak otel içerisinde Kızılay'ın kurduğu kan bağışı çadırında TÜMSİAD üyeleri kan bağışında bulundu. Geniş katılımlı Genel İstişare Kurulu programı kan bağışı etkinliği ve gala yemeği ile son buldu. Gala yemeğinin ardından konuşma yapan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin her yerinden gelen yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarıyla yeni Türkiye'nin yeni projelerini anlatmaya çalıştıklarını belirtti."Ekonomik yapıları baz alarak çalışmalar yaptık"Yapacakları projeleri, şube çalışmalarını tartıştıklarını, görüştüklerini kaydeden Doğan, şunları söyledi:"Alınan kararlar üzerine projeler hazırladık ve inşallah sahaya döndüğünde arkadaşlarımız, bunları gerçekleştirecek. Yeni yapılandırma ve oluşumlarla da ekonomik yapıları baz alarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla da daha başarılı ve efektif sonuçlar almayı bekliyoruz.""Türkiye'de ciddi projelere imza atılıyor"Derecelendirme kuruluşlarının raporlarının ekonomiye etkisi konusuna da değinen Doğan, "Biz daha önce de bu derecelendirme kuruluşları hakkında konuştuk. 15 Temmuz'da, bize yapamadıklarını, ekonomik yaptırımlarla yapmaya çalışan ve bu yaptırımları bu tarz kuruluşlarla da bize dayatmaya çalışan gruplara itibar etmiyoruz. Daha geçen Afrika'dan geldiğimizde burada bir takım yabancı işadamlarıyla projeler yapıldı. Türkiye'de ciddi projelere imza atılıyor ve bunlar devam ediyor ayrıca mali disiplinden de taviz vermeyen hükümetimiz var. Anlam ve mana vermiyoruz. Yanlı ve taraflı diye düşünüyorum Çok da itibar etmiyoruz" diye konuştu."Dünya genelindeki krizi de unutmamak lazım"Türkiye'ye yatırım gelip gelmemesi konusunu da aktaran Doğan, "Ortadoğu'dan yatırımcı geliyor. Dünyada bir global kriz var. Krizi ön planda tutuğunuzda Avrupa'da da bugün Amerika'da Trump'dan sonra ne olacak teorileri geliştiriliyordu. Yatırımcının Türkiye'ye gelmesi ve güvenli liman olması hakkında istikrarı baz alması tabi önemli konuydu ama terör belası sıkıntıları devam etmekteydi. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda çok efektif geçmedi. Bu yıla ve önümüzdeki yıla baktığımızda biraz daha yukarı çıkacağını gösteriyor ancak dünya genelindeki krizi de unutmamak lazım" şeklinde konuştu."Türkiye onlar için bir cazibe merkezi"Türkiye etrafında ve çevresindeki duruma göre iyi konumda olduğunu da sözlerine ekleyen Doğan, "Yatırımcının geldiği hatta Afrika gezisinde sonra orda yatırım yapan işadamı olmasına rağmen oradan da buraya yatırım ve partnerlik yapan insanlar oluştu. Uzak ve Ortadoğu'da bir takım sıkıntılar olmuş olabilir ama Uzakdoğu ciddi şekilde yatırımcılar geliyor çünkü Türkiye onlar için bir cazibe merkezi" dedi.