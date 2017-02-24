24.02.2017 16:46:44

Alanya'da trafik akışı için alternatif güzergahlar oluşturuldu

Alanya Belediyesi, şehir içi trafik akışını rahatlatmak için alternatif güzergâhlar oluşturdu.

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Alanya Belediyesi, şehir içi trafik akışını rahatlatmak için alternatif güzergâhlar oluşturdu.Alanya Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol çalışmalarının yanı sıra şehir merkezinde de trafik akışını rahatlatmak için daha önce kapalı ya da atıl durumda bırakılan yolları araç trafiğine açıyor. Çalışmalar kapsamında Şekerhane Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerinden kapalı otoparka çıkan yol tekrar araç trafiğine açılıyor.