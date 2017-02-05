05.02.2017 11:45:23

Alanya'da süt ve süt ürünleri denetlendi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde süt ve süt ürünleri satan esnafı denetledi.

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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde süt ve süt ürünleri satan esnafı denetledi.Alanya Belediyesi vatandaşın sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürü Hasan Akın, Alanya Belediyesi Gıda Mühendisi Ahmet Serter ve zabıta ekipleri, pazar yerinde süt ve süt ürünleri tezgâhı bulunan esnafı denetleyerek uyarılarda bulundu.Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, yapılan denetimlerle ilgili, "Yaz sezonu öncesi süt ve süt ürünleri satan esnafımızı denetleyerek uyarılarda bulunduk. Onlara, uyması gereken hijyen kurallarını tekrar hatırlatmış olduk. Bu bağlamda denetimlerimiz her zaman devam edecek. Bu denetimlerdeki asıl amacımız vatandaşlarımızın daha temiz daha güvenli ortamlarda alışveriş yapması ve daha sağlıklı gıda tüketmesidir" bilgisini verdi.