03.02.2017 18:26:07

Alanya'da sır cinayet çözüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin çalıştığı otelde göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin çalıştığı otelde göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Olay, 14 Aralık 2016 yılında Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otele sabah işe giden personel, sahil restoranı kısmında bir kişinin kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, yerde yatan kişinin otelde çalışan Murat Acar olduğunu belirledi. Otelde yaz sezonu teknik, kışın ise güvenlik personeli olarak çalışan Acar'ın av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay sonrası harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettikleri bilgi ve delilleri birleştirerek, cinayet şüphelilerini araştırmaya başladı. Ekipler, yapılan araştırma sonucu cinayet olayının faillerinin Ahmet Hüsnü T. (32) ve Emin G. (48) olduğunu belirledi. Dün gece harekete geçen jandarma, Hüsnü T. ve Emin G.'yi Avsallar Mahallesi'nde yaşadıkları evde gözaltına aldı. Karakoldaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüsnü T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emin G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.