27.01.2017 16:48:52

Alanya'da hava kirliliği, gıda ve hijyen denetimlerine devam ediliyor

Alanya Belediyesi, hava kirliliği, gıda ve hijyen denetimlerine devam ediyor.

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Alanya Belediyesi, hava kirliliği, gıda ve hijyen denetimlerine devam ediyor.Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda ve hijyen denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü teknik ekibinde yer alan çevre mühendisleri, gıda mühendisleri ve gıda teknikerleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde hal içerisinde yer alan restoranların mutfakları, pişirme faaliyetinde kullanılan ocaklar ve bacaları gıda, hijyen ve hava kirliliği yönünden incelenerek denetime tabii tutuldu.Gıda, Hijyen ve hava kirliliğine sebebiyet veren işletmelere uygunsuzluklarını gidermeleri için gerekli uyarıların yapıldığı demetimler, yakma faaliyetinde kömür, odun ve benzer ürünler kullanan işletmelerde devam edecek.