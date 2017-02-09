09.02.2017 16:01:44

Alanya bisiklet yolu açılıyor

Alanya'nın ilk prestij caddesindeki bisiklet yolu dünya çapında büyük başarılara imza atan ünlü Türk motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu'nun da katılımıyla açılıyor.

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Alanya'nın ilk prestij caddesindeki bisiklet yolu dünya çapında büyük başarılara imza atan ünlü Türk motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu'nun da katılımıyla açılıyor.4 Milyon TL'lik yatırımla Hacet Mahallesi'nde Alanya'nın ilk prestij caddesi olarak yeniden düzenlenen Alaiye Caddesi'nde oluşturulan ve "Toprak Razgatlıoğlu" adı verilen bisiklet yolu, 11 Şubat Cumartesi saat 11.00'da Hacımemişler Camii yanındaki kermes alanında düzenlenecek törenle açılıyor. Açılışa, 2015 yılı Avrupa Superstock 600 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ve 2012 SüperSport Dünya klasmanında 183 puanla şampiyon olan Kenan Sofuoğlu da katılacak.Tüm Alanya halkını bisikletiyle birlikte açılışa beklediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "İnsanlara bisikleti sevdirmek ve bisiklet kültürünü aşılamak istiyoruz. Bisiklet sadece çocuklarımızın kullandığı bir eğlence aracı. Biz bu araçların artık hem spor hem de taşıma amaçlı kullanılması için projeler geliştiriyoruz. İlk etap bu yoldan başladık ve yolun 2 kilometrelik bölümünü bisiklet yolu olarak düzenledik. Bundan sonraki tüm uygulamalarımızda, altyapı ve yollarımızda engelsiz bir kent ve bisiklet yolları oluşturmaya bisiklet yolları oluşturmaya gayret göstereceğiz" dedi.