27.02.2017 11:17:59

Alanya Belediyesi, kavşak ve refüjlere bisiklet objesi yerleştirdi

Alanya Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak, bisiklet kullanımını özendirmek ve kent estetiğine olumlu katkı yapmak için park, kavşak ve refüj peyzajında bisiklet objesini kullanmaya başladı.

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Alanya Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak, bisiklet kullanımını özendirmek ve kent estetiğine olumlu katkı yapmak için park, kavşak ve refüj peyzajında bisiklet objesini kullanmaya başladı.Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Alanya'ya daha modern ve çağdaş bir görüntü kazandırabilmek için şehrin batı girişine bisiklet temalı objeler yerleştirdi. Rengarenk çiçeklerle de süslenen bu bisiklet objeleri şehrin girişini daha da güzelleştirdi. Kullanılan bisiklet temalı süslemeler, Alanya'nın 1969 yılında başlayan ve geleneksel hale gelen bisiklet turu ve 1991 yılından beri süregelen triatlon yarışlarından da esinlenildi.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya, bisiklet sporu ile ilgili birçok organizasyona ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam edecek. Alanya Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın daha çok bisiklet kullanmasını istiyoruz. Bu nedenle kentimizdeki bisiklet yollarını arttırmak için büyük bir çaba içindeyiz. Vatandaşlarımızın bisiklete ilgisini çekmek ve bisiklet kullanmayı özendirmek için peyzaj çalışmalarımızda da bisikleti ön plana çıkarmayı tercih ettik" dedi.