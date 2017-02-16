16.02.2017 16:02:16

Alanya Belediye Tiyatrosundan yeni oyun

Alanya Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda yeni oyunla seyircinin karşısına çıkıyor.

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Alanya Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda yeni oyunla seyircinin karşısına çıkıyor.Alanya Belediye Tiyatrosu bu sezon 4'üncü yeni oyunuyla 24'üncü sahnesini 'Derya Gülü' ile yapacak. Ege kıyılarında yer alan bir sahil kasabasında yaşlı bir balıkçının, evli olduğu, Necati Cumalı'nın yazdığı Derya Gülü, karısıyla aralarındaki geçimsizliğin yol açtığı dramı konu alıyor. Oyunda yaşlı balıkçı Haşim Kaptan rolünü Nejat Koper, karısı Meryem rolünü Birke Muratal ve genç balıkçı Sinan rolünü ise Vedat Akbulut oynuyor. Derya Gülü, yarın saat 20.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.Alanya Belediye Tiyatrosu yönetmenlerinden, rejisör Murat Atak, Alanya Belediye Tiyatrosu'nun gün geçtikçe geliştiğini söyledi. Atak, "Geçmişte sade bir siyah fon ve küçük dekorlarla yaptığımız oyunları son 3-4 oyundur ciddi prodüksiyonlarla gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bu bir süreçtir. Alanya Belediye Tiyatrosu artık İstanbul, Eskişehir, Kocaeli gibi büyük şehirlerin ödenekli tiyatrolarının ardından geliyor. 2016-2017 sezonumuzda seyircimize Necati Cumalı'nın yazdığı benim sahneye koyduğum Derya Gülü oyunu sahneye koyacağız" dedi.