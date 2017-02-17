17.02.2017 14:34:22

Alakır Vadisi'nde yeni bir bitki türü bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Alakır Vadisi'nin bulunduğu bölgede yeni bir gelincik türü bulundu.

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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Alakır Vadisi'nin bulunduğu bölgede yeni bir gelincik türü bulundu.Akdeniz ve Celal Bayer Üniversitelerinden bir ekip, Kumluca Alakır Vadisi'nin bulunduğu bölgede yeni bir gelincik türü buldu. Yeni türe 'Alakır Gelinciği' adı verilirken, nesli kritik olarak tehlike altında olan türün dünyada sadece Alakır Vadisi'nde yayılış gösterdiği belirlendi. 'Dibek Tabiatı Koruma Alanı Florası' adlı çalışma sırasında bulunan bitki türünün varlığının Alakır Nehri'nin akışıyla vadide oluşturduğu iklime dayandığı öğrenildi.Güney Anadolu'dan yeni bir tür olan Alakır Gelinciği (Glaucium alakirensis) AÜ Uygulamalı Fen Bilimleri Enstitüsünden Ayşen Özçandır'ın yüksel lisans tez çalışması kapsamında bulundu. AÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından da desteklenen Özçandır'ın 'Dibek Tabiatı Koruma Alanı Florası' adlı master tez çalışması kapsamında bulunan yeni türün, lokal endemik/tek nokta endemiği olduğu ve Alakır Vadisi'nden başka hiçbir yerde yayılış göstermediği belirtildi.Yeni gelincik türü nesli 'kritik' tehlikedeki bir tür olarak Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesi için de önerildi. Sarımsı turuncu renkli yeni türün ormanlardaki açık taşlık alanlarda ve bin 120- bin 360 metre yükseklikteki kireç taşı yamaçlarda yetiştiği, mayıs ve haziranda çiçeklendiği ve olgun meyvelerini hazirandan ağustosa kadar verdiği gözlemlendi.