24.01.2017 17:58:57

Alaçam'da girişimci adayları sertifikalarını aldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Girişimcilik Kursu sona ererken, 25 kişi sertifika heyecanı yaşadı.

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Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Girişimcilik Kursu sona ererken, 25 kişi sertifika heyecanı yaşadı.Alaçam Belediyesi ve Bafra Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Hizmet Merkezi işbirliğiyle açılan Girişimcilik Kursu tamamlandı. Kursa katılan 25 kişi 32 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ekonomik anlamda desteklerden yararlanma imkanından faydalanacak.Alaçam Belediye toplantı salonunda İŞKUR Bafra Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik tarafından verilen kurs sonunda kursa katılan 25 kişi sertifika almaya hak kazandı.Kendi işini kurmak isteyen girişimciler için başlatılan uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Belediye Başkan Hadi Uyar, "Girişimci adaylarının her zaman desteklenmesi gerekir. Eğitim sonrasında verilen desteklerle sektöre yeni iş sahiplerinin kazandırılmasının, üretim, istihdam ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağını inanıyorum. İnşallah bu kurslarımız amacına ulaşır ve ilçemiz yeni iş yerlerine kavuşur" dedi.