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Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
27.01.2017 16:38:40

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Darıca İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre Hamza K.'nın (40) çalıştığı iş yerine gitti. Aralarında alacak verecek melesi olan şahıslar biranda tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüşünce ve kimliği belirsiz şahıs Hamza K.'yı silahı ile vurarak yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevre güvenliği alırken yaralı şahsın kendi imkanları ile Darıca Farabi Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde inceleme yaparken silahla yaralanan şahsın sol ayağından vurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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