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Akyürek: “Ülkemizin geleceğinde TİKA'nın rolü büyük”
19.02.2017 13:56:32

Akyürek: “Ülkemizin geleceğinde TİKA'nın rolü büyük”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ülkenin geleceğinde TİKA’nın çok önemli rolü olacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TİKA Koordinatörler Buluşması için Konya'da bulunan TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, TİKA Balkanlar ve DOğu Avrupa Masası Başkanı Mahmut Çevik ve Aralarında TİKA Üsküp Koordinatörü Teoman Tiryaki'nin de bulunduğu TİKA koordinatörleri ile bir araya geldi. Başkan Akyürek, ülkenin geleceğinde TİKA'nın çok önemli rolü olacağını söyledi.

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koordinatörler Buluşması için Konya'da bulunan koordinatörler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile bir araya geldi. TİKA'nın Türk-İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden olan Konya'da program yapmasının anlamlı olduğunu belirten Başkan Akyürek, belediye olarak Konya'nın uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dünyanın önemli şehirlerinde Konya ve Mevlana konulu çok sayıda toplantı düzenlediklerini, 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl birçok program yaptıklarını hatırlatan Başkan Akyürek, “Bazı ülkelerde ve şehirlerde yaptığımız çalışmalarda TİKA'nın önemli desteklerini gördük. Yeniden büyük Türkiye'nin oluşumunda TİKA çok önemli görevler üstlenmiş durumda. Türkiye olarak son dönemlerde gücümüzün daha fazla farkına vardık. Dünyada aynı anda 70 ülkede Türkiye için harekete geçebilecek dostlarımızın olduğunun, gönül coğrafyamızın ne kadar geniş olduğunun TİKA ile daha fazla farkına vardık. Ülkemizin geleceğinde TİKA temsilcilerinin çok önemli rolü olacağını görüyoruz. İşbirliği içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Önemli ülkelerde KOMEK kursları açabiliriz”

Başkan Akyürek, Konya'nın kardeş şehirlerinde ve TİKA'nın etkili olduğu önemli şehirlerde yeni KOMEK kursları açarak hat, tezhip, ebru, çini gibi gelenekli sanatları tanıtabileceklerini dile getirdi. TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan da, ev sahipliği nedeniyle Başkan Akyürek'e teşekkür ederek, TİKA temsilcilerinin Konya'da manevi havayı teneffüs ederken şehrin ekonomik imkanlarını, değerlerini de yerinde gördüklerini ifade etti. Maskan, meslek edindirme kurslarının TİKA için her zaman çok önemli olduğunu belirterek, Balkanlarda, Afrika'da ve Orta Asya'da bu projeleri gerçekleştirmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti. Başkan Akyürek, ziyaretin sonunda Ali Maskan'a çini sikke hediye etti.


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