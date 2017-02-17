17.02.2017 16:11:27

Akyürek: 'Konya olarak sanayicilerle gurur duyuyoruz'

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, üretim olmadan büyüme ve gelişme olmayacağını, Konya olarak sanayicilerle gurur duyduklarını ifade etti.

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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, üretim olmadan büyüme ve gelişme olmayacağını, Konya olarak sanayicilerle gurur duyduklarını ifade etti.OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, üretim olmadan büyüme ve gelişme olmayacağını belirterek, Konya olarak sanayicilerle gurur duyduklarını vurguladı. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük organize sanayisi olması için bir çalışma yürüdüğünü, bunu hep birlikte başaracaklarını kaydeden Başkan Akyürek, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü'nün aynı zamanda OSBÜK Başkanı olarak tecrübesiyle ülkeye katkı sağladığını dile getirdi.Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de, farklı bölgelerde toplantılar yaparak organize sanayilerin taleplerini aldıklarını kaydederek, ülkenin hedeflerine ulaşması ve kalıcı istikrar için üreterek büyümek gerektiğini söyledi.Ziyaretin sonunda OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü Başkan Akyürek'e plaket takdim ederken Başkan Akyürek de Kütükcü'ye çini sikke hediye etti.