20.02.2017 12:40:46

Akyazı MYO'da 'Kariyer Günleri' etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akyazı Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 'Kariyer Günleri' etkinliği düzenlendi.

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akyazı Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 'Kariyer Günleri' etkinliği düzenlendi.Etkinliğe, Sakarya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) genel müdür yardımcısı Hüseyin Keskin, İşkur Sakarya Üniversitesi temsilcisi Erdal Kızılkaya ile Sakarya'da faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum, Çak Tekstil, NTG Plastik, İşmont firmalarından temsilciler katıldı.Etkinlikte Akyazı MYO öğrencilerine yönelik, çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında uygulamaya konulan teşvikler ile kişisel gelişmelerine katkı sağlamak ve çalışma hayatının beklentileri hakkında bilgilendirme yapıldı.İşyeri temsilcileri yaptıkları konuşmalarda çalışanların tecrübe ve yeteneklerine göre işe alındığını belirterek, işverenlerin işçiden ahlaklı ve kıymetli olmasını beklediğini dile getirdiler. İyi çalışan bir işçiyi hiçbir firmanın kaybetmek istemeyeceği belirtildi. Öğrencilik hayatında stajın önemini vurgulanırken, naylon stajın yanlışlığının altı çizildi. Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı olmadığı kaydedilirken, öneri olarak öğrencilerin kariyer planı yapmaları, gelecekle ilgili planlarının olması, yeteneklerini geliştirmesi gerektiği ifade edildi.Seminer sonunda bölümlerinde başarılı olan öğrencilere başarı belgesi verildi.