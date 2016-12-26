26.12.2016 13:19:38

Akyazı heyetinden Rektör Elmas'a ziyaret

Akyazı heyeti, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas'ı ziyaret etti.

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Akyazı heyeti, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas'ı ziyaret etti.Yıllardır Akyazı'nın gündeminden düşmeyen fakülte isteği, Sakarya'ya yeni kurulacak olan Orhan Bey Üniversitesi ile tekrar hareketlendi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı ziyaret eden Akyazı heyeti, fakülte isteğini yineledi. Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, AK Parti İlçe Başkanı Feyzi Bora, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tutar, belediye başkan yardımcısı Ünal Gündüz ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yılmaz Karaçayır'dan oluşan Akyazı heyeti, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sakarya'ya yeni kurulacak Orhan Bey Üniversitesi, fakültelerin genel anlamda durumu ve Akyazı'ya getirilmesi düşünülen fakülte ve fakülteler hakkında görüş alış-verişinde bulunuldu. Akyazılıların Fakülte isteğini ve beklentisini Rektör Elmas'a yineleyen heyet üyeleri, kendi fikirlerini ve çalışmalarını da sundu. Heyet Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ın talimatıyla, Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz'ün hazırlamış olduğu ve içinde Akyazı'ya getirilecek Fakülte ve Fakültelerle ilgili fizibilite çalışmalarının bulunduğu raporu birlikte inceledi. Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ziyarette yaptığı açıklamada, "İlçemiz tüm halkı ile birlikte Fakülte konusunda önemli bir beklenti içerisindedir. Biz Ticaret ve Sanayi camiası olarak ta diğer kurumlarımızla birlikte aynı payda üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve bu minvalde de Akyazı'mıza Fakülte ve Fakültelerin gelmesini arzu ediyoruz" dedi.Akyazılıların tüm dinamikleri ile Fakülte ve Fakülteleri beklediğini ifade eden, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, "Yıllardır beklenen Fakülte hayalinin sonuna yaklaştığımız şu günlerde, Akyazı'mız tüm dinamikleri hazır bir haldedir. Sakarya'ya yeni kazandırılacak olan Orhan Bey Üniversitesinin en az 3 Fakülte ile Akyazı'da temsil edilmesini bekliyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz birçok çalışma, ziyaret ve toplantı ile bu konuyu sıcak tutuyoruz. 617 kilometrelik yüzölçümü ve 70 mahallede 85 bine varan nüfusu ile her geçen gün göç alan ilçemiz, ulaşım açısından da Ülkemizin en şanslı ilçelerinden biridir. Ulaşımı E-5 ve TEM Otoyolu ile çok kolay, İstanbul'a 1,5 saat, Ankara'ya 2,5 saatlik mesafe ile Asya ve Avrupa kıtaları arasında uğrak yeri olmaya, Tarım'ı, Sanayisi, ve Turizmi ile gelişen ve daha da gelişmeye müsait bir ilçe konumundadır. Ve ilçemiz Esnafı, işçisi, memuru ve tüm halkı ile Fakülte'yi fazlasıyla ve ziyadesiyle hak etmektedir "diye konuştu.Akyazı heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise, "İlimize önümüzdeki dönemde kurulacak olan 2. Üniversite Orhan Bey Üniversitesinin zaten jeopolitik ve ekonomik açıdan hareketli ve zengin olan ilimize diğer açılardan da ivme kazandıracağı aşikardır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sakarya Üniversitesi olarak Akyazı'da hali hazırda Eğitime devam Akyazı Meslek Yüksek Okulu'nun yanı sıra yeni üniversite ile birlikte aynı canlılığın Akyazı ilçemizde de olacağı hiç kuşkusuzdur. Akyazı'nın da halkı ve tüm kurumları ile bu işin üzerine ciddiyetle gitmesi sizin açınızdan çok gurur verici, sizi tebrik ediyorum. Biz de Akyazı'nın bu isteğinden ve kazanımından yanayız. Ve sizlerin çalışmalarının paralelinde biz de her zaman destek vermeye hazırız" diye konuştu.