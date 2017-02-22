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Akyazı'da kırsal kesimde bulunan okulların kapatılması planlanıyor
22.02.2017 18:45:35

Akyazı'da kırsal kesimde bulunan okulların kapatılması planlanıyor

Akyazı protokolü ilk ve orta düzeydeki öğrencilerin birleşik durumda öğrenim gördüğü okulları ziyaret ederek, bu okulların en kısa sürede merkezi taşıma sistemine alınması için çalışma başlattı.

Akyazı protokolü ilk ve orta düzeydeki öğrencilerin birleşik durumda öğrenim gördüğü okulları ziyaret ederek, bu okulların en kısa sürede merkezi taşıma sistemine alınması için çalışma başlattı.

Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hasan Akcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Karakaya, Şerefiye, Taşyatak, Ballıkaya, Dedeler, Haydarlar, Madenler, Yörükyeri, Hasanbey, Harunusta, Güzlek, Yeniköy Yukarı Mahalle, Seyfeler, Düzyazı, Kumköprü, Kızılcıkorman, Eskibedil ve Uzunçınar mahallesinde bulunan okulları ziyaret ettiler. Akyazı'da bahse konu mahallelerindeki okullarda TEOG Başarı oranının düşmesinin sebepleri tespit edildi. Buna göre bu başarı oranının düşmesindeki en yüksek nedenlerden birinin okullarda tek sınıf içerisinde 4 ayrı sınıfın eğitim görmesi olduğu belirlendi. Bunu önlemek ve başarı seviyesinin yeniden yükseltilmesi adına çalışmalara başlayan Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi, ilçe genelindeki tüm birleşik sınıf durumunda eğitim veren okullarda öğrenci velileri ile toplantılar düzenledi. Yapılan ziyaretlerde özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerinin bir arada aynı sınıfta öğrenim görmelerinden dolayı yaşanan sıkıntılar ele alındı. Mevcut durumda 4 ayrı sınıfın tek sınıfta eğitim gördüğü öğrencilerin çok, sınıfların az olduğu öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle eğitim sisteminde yaşanan aksaklıkların neler olduğu, bu durumun öğrencilerin ders başarısını nasıl düşürdüğü dile getirilirken bu sıkıntıların nasıl önlenebileceği noktasında çözüm önerileri sunuldu.

Okullarda mevcut durumdaki fazla öğrencilerin mutlaka merkezi taşıma sistemine alınması gerektiği ifade eden Kaymakam Ömer Kalaylı, bu sisteme geçilmesi ile birlikte ilçe merkezindeki daha müsait durumdaki okullarda öğrencilerin kendi sınıflarında kendi yaşıtları ile eğitim görmesinin başarı düzeylerinin artabileceğini belirtti. Çözüm önerileri sunan Kaymakam Kalaylı, "Şu anda kırsal kesimlerde bulunan okullarda tek sınıfta 4 ayrı sınıf eğitim görmekte. Bu durum öğrencilerin başarılarını tahmin ettiğinizden çok daha fazla düşürüyor. Bunun önlenmesi amacıyla bu okulların kapatılarak burada öğrenim gören öğrencilerin merkezi taşıma sistemine alınması durumunda öğrencilerimizin başarı seviyeleri kendi sınıflarında ve kendi akranları ile öğrenim görmelerinden dolayı kısa bir süre içerisinde yeniden yükselecek. Bahse konu mahallelerindeki okulların kapatılıp kapatılmaması ile ilgili kararı öğrenci verilerine bırakıyoruz. İsterlerse ve taşıma sistemine geçmeyi kabul ederlerse bizlerde bu öğrencilerin hem servis ücretini, hem de öğrencinin öğlen yiyeceği yemeğin devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Bu kararı her öğrenci velisi dönem sonuna kadar kendi verecek. Çoğunluk okulun kapatılmasına karar verirse okul kapatılacak. Taşımalı sisteme geçilmesi ve öğrencinin hem servis hem de yemek imkanından ücretsiz faydalanabilmesi için o mahalle bulunan mutlaka kapatılması gerekiyor. Evlatlarımızın geleceği için onların daha iyi eğitim görmeleri için bizler elimizden geleni yapıyoruz bu konuda öğrenci velilerimizden de gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Akyazı'nın kırsal kesimleri ve bahse konu mahallelerinde mevcut sistemde 4 sınıfın neredeyse tek sınıfta eğitim görmesinin öğrenciler için büyük bir zarar olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan yapılan araştırmaların ve gelen sonuçların da bu durumu doğruladığını ifade etti. Başkan Akcan, 'Zararın neresinden dönülürse kardır. Sizlerde öğrenci velisi olarak evlatlarınıza istemeden yada farkında olmadan verdiğiniz bu zarardan gelin vazgeçin. Öğrencilerinizi merkezi taşıma sistemine alalım' diye konuştu. Başkan Akcan, kendisinin de bir eğitimci olduğunu hatırlatarak, 4 ayrı sınıfın tek sınıfta eğitim görmesi durumunun öğrencilerin eğitim başarısını inanılmaz derecede düşürdüğünü, öğrencinin çok erken yaşlarda eğitimden kopmasına neden olduğunu da belirtti.

Başkan Akcan, "Umuyorum ki sizler öğrenci velileri olarak evlatlarınızın geleceği için sağlam kararlar vereceksiniz. İyi bir eğitim her öğrencinin hakkıdır. Bu hakkı sunmak sizlerin elinde sizler buradaki okulların kapatılması ve öğrencinizin merkezi sisteme alınmasını tercih ederseniz devlet sizlerin öğrencilerini ücretsiz olarak merkezde bulunan okullara götürüp getirmeye yani servis imkanı ve öğrencilerinizin yemek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayacak. Merkezi taşıma sistemine geçilmesi için ise ön şartın o mahalledeki denk olan okulun olmaması yada kapanması olacak" dedi.
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