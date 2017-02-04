04.02.2017 11:18:42

Akyazı Belediyesi mobil uygulaması hizmete girdi

Akyazı Belediyesi mobil uygulaması hizmete girdi. Birçok özelliğiyle tüm vatandaşlara hizmet verecek olan mobil uygulama ile zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın her an şikâyet, istek ve güncel haberler takip edilebilecek.

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Akyazı Belediyesi mobil uygulaması hizmete girdi. Birçok özelliğiyle tüm vatandaşlara hizmet verecek olan mobil uygulama ile zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın her an şikâyet, istek ve güncel haberler takip edilebilecek.Akyazı Belediyesi mobil uygulama ile; çek gönder, E-Belediye, projeler, Web TV, Haberler, Akyazı Kent Rehberi özellikleri vatandaşların hizmetine sunuldu. Uygulamada bulunan çek gönder özelliği, ilgili birime anlık fotoğraf gönderimi sağlıyor. E-Belediye özelliği ile belediye hizmetleri mobil uygulamadan alınabilecek. Projeler özelliği ise vatandaşların, Akyazı Belediyesi'nin devam ettirmekte olduğu projelerini Akyazı haritası üzerinden ne durumda olduğunu detaylı bir şekilde görebilecekler. Web TV özelliği ile web ortamında yüklenen video haberleri, haberler kısmında ise Akyazı Belediyesi sitesine girilen anlık haber takibi yapılabilecek.Daha önce Google Play Store'den android telefonlara yüklenebilen sistem şimdi de App Store'den iPhone model telefonlara da indirilebilecek.