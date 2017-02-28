28.02.2017 17:48:18

Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür Evi öğrencilerine ödüllü bilgi yarışması yapıldı

Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür evi kendi bünyesinde eğitim gören öğrencilerine yönelik başarıyı arttırmak ve mevcut başarı düzeyini belirlemek amacıyla ödüllü bilgi yarışması düzenledi.

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Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür evi kendi bünyesinde eğitim gören öğrencilerine yönelik başarıyı arttırmak ve mevcut başarı düzeyini belirlemek amacıyla ödüllü bilgi yarışması düzenledi.Bünyesindeki uzman eğitimci kadrosu ile yetiştirdiği yüzlerce öğrenciyi başarıdan başarıya ulaştıran Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür evi öğrencilerin bu başarılarını ödüllendirmek, başarıya sevk etmek amacıyla 'Ödüllü Bilgi Yarışması' düzenledi. Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür evinde yapılan yarışmayı Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Belediye Başkan yardımcısı Mustafa Kemal Aksal yakından takip etti. Bilgi yarışmasında öğrencilere Bilgi ve Kültür evinde işlenen Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Bilimler ve İngilizce derslerinden çeşitli sorular soruldu. Eleme usulü yapılan ödüllü bilgi yarışmasında öğrenciler ilk başta gruplar halinde yarıştı. 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin kıyasıya yarıştığı yarışmada gruplardan elenenlerin belirlenmesinden sonra grup öğrencileri bu seferde kendi aralarında yarıştı.'Hayatta kaybetmekte kazanmakta var'Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan yaptığı konuşmada, "Sevgili öğrenciler bu yarışma sizlerin başarı düzeylerini belirlemek ve sizleri daha da başarıya sevk etmek amacıyla yapıldı. Hayatta kaybetmekte kazanmakta var. Hepiniz çok çalışkan öğrencilersiniz bunu biliyor ve inanıyorum. Yarışmada hepiniz birinci olmak için yarıştınız fakat sizden belki biraz daha önde olan, Dersleri belki biraz daha dikkatli dinleyen ve sizden biraz daha fazla ders çalışan arkadaşlarınız birinci oldular. Bu bir yarışmaydı hayatımızda bir yarışma ve bu yarışma biz ölene kadar sürecek. Hayat yarışmasında Allah hepinize hayırlı olanı, iyiyi, güzeli ve doğru olanı yapmayı nasip etsin. Şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım çalışkan olan, sebat eden kararlı olan istekli olan her zaman kazanır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrardan tebrik ediyorum. İnşallah hepiniz ileride hedeflediğiniz okulları kazanır hayalini kurduğunuz meslekleri yaparsınız" dedi.'Ödüller dağıtıldı'Yarışmanın tamamlanmasının ve birincilerin belirlenmesinin ardından birinci olan öğrencileri Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Aksakal tebrik ederek çeyrek altın taktılar. Tüm öğrencilerle yarışma sonrasında tek tek konuşarak moral veren Başkan Akcan ve Başkan yardımcısı Aksakal öğrencilerle bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdiler.