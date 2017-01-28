28.01.2017 22:30:06

AKUT can kurtarıyor

Kar yağışı ve tipiden dolayı kaza yapan sürücü, AKUT Bingöl birimi tarafından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kar yağışı ve tipiden dolayı kaza yapan sürücü, AKUT Bingöl birimi tarafından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.Alınan bilgiye göre, Bingöl-Elazığ karayolu Kurucu köyü mevkiinde seyir halinde olan Aydın Bucuka yönetimindeki araç, kar ve yoğun tipiden dolayı kontrolden çıktı. Gece saat 02.00 sularında kazan geçiren Bucuka, mahsur kaldığı yerden kurtulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bingöl arayarak yardım istedi.İhbar üzerine hazırlıklarını tamamlayan 4 kişilik ekip, olay yerine harekete geçti. Yoğun kar ve tipiden dolayı ilerlemekte güçlük çeken ekip, bir süre sonra kazanın olduğu bölgeye ulaştı. Bucuka'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan AKUT ekibi, kazazedeyi Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırarak operasyona son verdi.Bucuka'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.