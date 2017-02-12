12.02.2017 16:41:34

Aktiffelsefe GEA, doğaya can verdi

Aktiffelsefe GEA Ege Bölgesi üyeleri, Foça'da ağaçlandırma ve ekoloji faaliyeti gerçekleştirdi.

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Aktiffelsefe GEA Ege Bölgesi üyeleri, Foça'da ağaçlandırma ve ekoloji faaliyeti gerçekleştirdi.Arama-kurtarma, sosyal kampanyalar ve ekoloji çalışmalarında da bulunan Aktiffelsefe GEA Ege Bölgesi, doğanın korunması ve doğal hayatın devamına katkıda bulunmak için 53 üyesi ile birlikte Foça'da 100 adet mavi selvi ve kara selvi ağacı dikti. Ağaç dikiminin ardından o bölgede yaşayan Ziraat Mühendisi Hayrettin Avcı, GEA ekip üyelerine ekoloji konulu bir seminer verdi. Hayrettin Avcı, doğanın korunması ve yaşatılması için insani olarak her tür atıkla çevreyi kirletmemenin önemini vurguladı ve GEA ekip üyeleri ile birlikte Foça'ya özgü nergis, orkide, anemon gibi bitkilerinin tohumlarının diğer bölgelere de yayılması ve çoğaltılması, ayrıca sakız ağaçlarının aşılanması çalışmaları ile ilgili işbirliği yapacaklarını belirtti. Seminerin ardından çevre temizliği de yapıldı."Doğa cömertçe veriyor"Aktiffelsefe GEA ekibi sorumlusu Hakan Ece yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizler 28 yıldır gönüllü bir şekilde çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Temel olarak klasik tarzda felsefe çalışıyoruz. Felsefi bilgi binlerce yıldır insanın doğanın bir parçası olduğunu söylüyor. İnsan doğadan uzaklaştıkça kendi doğasından uzaklaşıyor. Hem kendi dengesini hem de doğanın dengesini bozacak tutumlara eğilimli olabiliyor. Biliyoruz ki çözümün bir parçası olarak hareket etmek önemli. Bugün burada hem doğaya, hem kendi doğamıza yakınlaştık. Doğa cömertçe veriyor. Biz de bu kadar tüketime karşın 100 ağaç dikerek, çevreyi temizleyerek katkıda bulunduk. Hayrettin Avcı ekoloji konusunda verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bitki tohumlarının yayılması, korunması, sakız ağaçlarının aşılanması çalışmalarında işbirliği yapmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.