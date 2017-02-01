01.02.2017 21:19:24

Aktay'dan 'kabine değişikliği' açıklaması

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili, 'Emin olun yok

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili, "Emin olun yok. Hiç yok yani, öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor" dedi.AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, AK Parti MYK toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kabine değişikliği iddialarını yalanlayan Aktay, "Emin olun yok. Hiç yok yani, öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor" ifadelerini kullandı."ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü unsurlarına zırhlı araçlar, daha nitelikli silahlar vermeye başlamış olması endişeyle izlediğimiz bir husus"Aktay, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör gruplarına zırhlı araçlar, nitelikli silahlar vermeye başlamasını endişeyle izlediklerini de kaydederek, "ABD'nin sözüm ona Suriye Demokratik Güçleri denilen, aslında büyük ölçüde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü unsurlarına çıtayı biraz daha yükselterek zırhlı araçlar, daha nitelikli silahlar vermeye başlamış olması da bu açıdan endişeyle izlediğimiz bir husus. Sadece izlemekle de tabii ki kalmayacağız, bunun da gereğini elbette ki yapacağız" açıklamasında bulundu.(Caner Ünver /İHA)