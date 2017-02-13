13.02.2017 18:29:23

Aktaş: 'İnegöl'e nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz'

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçeye nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

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İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçeye nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaşamaktan mutluluk duyulan İnegöl'ü ön plana çıkarmak için bütün personeliyle gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Mahallelere nefes aldıracak meydan düzenlemeleriyle sosyal hayata verirken, şehri rahatlatacak dinlenme mekanları, otopark alanları ve çocuk parkları üretme çabamız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 58 personeliyle her geçen gün hizmet ağını artırarak şehrimizin dört bir tarafında çalışıyor. Yeşil alanlarıyla örnek alınan bir İnegöl ortaya çıkıyor. Geleceğin teminatı olan çocuklarımız için 2016 yılında çok sayıda park yaptık. Göreve başladığımız günden bu yana toplam 163 çocuk parkını ilçemize kazandırdık" dedi.Aktaş, "2016 yılında köy ve belde statüsünden mahalle statüsüne dönüşen 31 mahallemizde çocuk parklarını hayata geçirdik. Bunun yanında 16 kırsal mahallemizde fitness - spor alanları oluşturduk. Yaptığımız bu hizmetler ile kırsal mahalleleri kalkındırıyoruz" ifadelerini kullandı.