Aksu: 'Toplumun yüzde 50'sinin hiç engelli arkadaşı olmamış'

Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Aksu, 'Aşmak İçin Hareket' kampanyasının felsefesinin engelleri beraber hareket ederek aşmayı benimsediğini belirterek, "Engelli ve engelsiz bireyler birlikte hareket ederek, engelleri birlikte aşmak istiyoruz. Çünkü yapılan anketlerde, toplumun yüzde 50'sinin hiç engelli arkadaşı olmamış. Yüzde 31'inin engelliler ile ilgili merak ettiği hiçbir konu yok. Yüzde 54.8'i ise engelliler ile nasıl iletişim kuracağını bilmiyor" dedi.Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Beyazay Derneği'nin destekleri ile başlatılan 'Aşmak İçin Hareket' kampanyasının tanımı Mersin'de yapıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Aksu ile engelli vatandaşlar katıldı."Toplumun yüzde 50'sinin hiç engelli arkadaşı olmamış"Burada konuşan Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Aksu, bu projenin felsefesinin engelleri beraber hareket ederek aşmayı benimsediğini belirterek, "Ayrıca birlikte yaşama, kültürü geliştirmeyi amaçlıyor. Yani engelli ve engelsiz bireyleri birlikte hareket ederek, engelleri aşmaya davet ediyoruz. Yapılan anket sonucuna göre toplumun yüzde 80'ı engellilerin toplumdan soyutlanmaları gerektiğini düşünüyor. Yüzde 68'i engellilere yönelik özel yapılmış site ve mahalle projelerine destek vermiyor. Yüzde 70'i engelli komşu istemiyor. Yüzde 57'si engelliler için ayrı bir okul yapılmasını destekliyor. Yüzde 80'i engellilerin evde çalışması gerektiğini düşünüyor. Yine ankete katılan engelli bireylerden yüzde 55'i bir arada oturabileceklerini, yüzde 36'sı toplu taşıma araçlarında zorluklar çekiyor. Yüzde 70'i çalışmıyor, yüzde 46'sı yaz tatillerini evlerinde geçiriyor, yüzde 54'ü otobüs duraklarında yeteri kadar bilgilendirme levhalarının olmadığını düşünüyor. Toplumumuzun yüzde 50'sinin hiç engelli arkadaşı olmamış. Yüzde 31'inin engelliler ile ilgili merak ettiği hiçbir konu yok. Yüzde 54.8 ise engelliler ile nasıl iletişim kuracağını bilmiyor. Yine yüzde 78.8 engellileri tanımaya yönelik girişimde hiç bulunmamış. Yüzde 83 engellileri tanıtmaya yönelik çalışmaların yetersiz olduğunu düşünüyor" diye konuştu.Bu araştırma ve anket sonuçlarını da baz alarak dernek olarak özel bireylere her zaman önem verdiklerini kaydeden Aksu, "Bu kapsamda projeler geliştirdik. Mersin'de 20 tane balık adam yarattık. Engelli kardeşlerimiz suyu çok sevdiler ve çok eğlendiler. 20 engelli öğrencimiz yazın kamp yaptı, okçuluk eğitimi aldılar. Ayrıca spor müsabakalarına katılıyoruz. Engelleri aşmak için tiyatrolara gittik, koştuk, yüzdük. Hedeflerimiz büyük. Bu yürüyüşte bütün zorluklara göğüs gelmeye hazırız. Mersin için de 'Destek olmuyorsanız, engel olmayın yeter' diyoruz. Destek olmak isteyenlerden de desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu."Türkiye'nin engelliler alanında geldiği nokta dünyanın ilk 5'indedir"Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ise bu projenin engellileri topluma kazandırmak için önemli bir proje olduğunu kaydederek, "Derneğin bu yıl 25. kuruluş yılı. Hiçbir dernek, sivil toplum kuruluşu bizim rakibimiz değil ancak omuz omuza verip, kol kola yürüdüğümüz kardeşlerimizdir dedik. Yine devlet bizim için eleştirilecek, yakınılacak, kınanacak, protesto edilecek bir kurum değildir. Devlet hepimizin ortak zeminidir. Hataları varsa oturur konuşuruz. Özel sektör dışlanacak, eziyet edilecek, hor görünecek bir kesim asla değildir. Şimdi Türkiye istihdam alanında özel ve kamu sektörü olarak dünyanın en iyi ülkesidir. Türkiye'nin engelliler alanında geldiği nokta dünyanın ilk 5'indedir. Şu anda yaşanan sıkıntılar doğal sıkıntılardır. Bunlar gelişmenin doğurduğu sıkıntılardır. Biz artık sorun kelimesini bırakıyoruz, artık ihtiyaçlarımızı konuşa konuşa çözmeye çalışacağız. Bugün dünyada herkesin mutlaka bir ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı."Bu kampanya engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılmıştır""Aşmak için Hareket" kampanyasının büyük bir kampanya olduğunu vurgulayan Ayva, "Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan bir kampanyadır. İnsanların birçoğu engellilerin nasıl bir eğitim gördüğünü bile bilmiyorlar. İnsanlar iletişim nasıl kuracağını bilmiyorlar. Bilmeyince de karşındaki adamı suçlayamazsın, sen kötüsün diyemezsin. Dolayısıyla bunu yaşayarak öğrenmemiz lazım. Bir uzmana bunu sordum. Oda bir etkinlikte engelli ve engelsiz vatandaşları bir araya getirin diye cevap verdi. Ne gibi bir etkinlik olabilir diye sorduğumuzda, spor yapsınlar yanıtını aldık. Beraber spor yaparken birbirlerini tanımış, anlamış, kaynaşmış olurlar. Bu konuyla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısını çaldık ve kendisinden himaye talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızda bizlere her zaman destek olacağını ifade ettiler. Ondan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızda kampanya boyunca bütün spor salonlarının kapılarını ücretsiz olarak açacaklarını ve destek olacaklarını belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar ile Milli Eğitim Bakanlıklarımız da ayrıca ortaklarımız. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi."Yoldan en iyi geçenler, ardından gelenlere engel bırakmayanlardır"Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da 13 yıllık görev sürecinde Toroslar'da özellikle engelli vatandaşların diğer insanlar gibi yaşayabilecekleri fiziki düzenlemeleri oluşturmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, "4 bine yakın sokağımızın, 3 bin 700'ün de düşük banket uygulamasıyla engellilerimizin önündeki engelleri aşmalarına vesile olmaya gayret ettik. Engellilerin ne kadar hassas olduklarını biliyoruz. Aynı zamanda Toroslar Belediyesi olarak Avrupa Birliği projelerinde bölgede en iyi olan belediyelerden biriyiz. Engellilerle ilgili çok proje yaptık. Farkındalık oluşturmak için 13 yıldır uğraşıyoruz. Sağlıklı her insanın da bir engelli adayı olduğunu unutmayalım anlamında birçok etkinlik yapıyoruz. Amacımız bütün engellilerin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Yoldan en iyi geçenler, ardından gelenlere engel bırakmayanlardır. Herkes bu doğrultuda çalışmalıdır" diye konuştu.