11.02.2017 19:41:58

Akşener'in toplantısında son dakika iptali kriz çıkardı

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki 'Milli iradeye saygı' toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı.

Ajansların haberine göre Kolin Hotel'in Megaron Salonu'nda bugün düzenlenen toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti.

Toplantıya gelen yaklaşık bin kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti.



Protestocular 'Başbakan Akşener' ve 'Ülkücü hareket engellenemez' sloganları attı.

Salonun kullanımının neden iptal edildiği öğrenilemezken, Meral Akşener'i dinlemeye gelenler cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlatmaya çalıştı.

Otel girişinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele girişlerine izin verdi.

Meral Akşener, elektriklerin kesildiği ve katılanların cep telefonları ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı salona gelerek, toplantının iptal edilmeyeceğini söyleyerek konuşmasını yaptı.

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