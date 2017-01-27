Akseki-Seydişehir karayolunda buzlanma

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisi buzlanma nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisi buzlanma nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu'ndaki bin 825 rakımlı Alacabel mevkii, buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı. Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların geçişine izin vermedi. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kısa süreli kapalı kalan yol, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.