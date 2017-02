07.02.2017 12:28:10

Akşehir Belediyesi'nden öğrencilere 25 bin 200 kitap

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, 'Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi' kapsamında ilçe genelindeki anaokulları ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine toplam 25 bin 200 kitap dağıttı.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, "Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi" kapsamında ilçe genelindeki anaokulları ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine toplam 25 bin 200 kitap dağıttı.Kitap dağıtımı münasebetiyle Akşehir Küçükağa Anaokulu ile Tarık Buğra İlkokulu'nda birer tören düzenlendi. Buradaki törenlere, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Eği, Selçuk Üniversitesi Akşehir Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Kadir Öztaş, Eğitim Center Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ortadeveci, Eğitimci - Yazar Ayşe Hale Ortadeveci, öğrenciler ve veliler katıldı.Küçükağa Anaokulu'ndaki törende okul öğretmenlerinden Yasemin Çınar, yapılan proje kapsamında katılımcılara bilgiler verdi. Konuşmanın ardından anaokulu öğrencileri tarafından şiirler okunarak kitap okumanın önemini anlatan pankartlar açıldı. Törene katılan protokol tarafından içinde 10 adet masal kitabı bulunan çantalar öğrencilere dağıtılırken, kitapların yazarı olan Eğitimci - Yazar Ayşe Hale Ortadeveci tarafından anaokulu öğrencilerine kitap okundu."Çocuklarımız geleceğimiz demektir"Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir'e yeni atandığını, böyle güzel ve büyük bir projeyle karşılaşmaktan dolayı son derece memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kaymakam olarak bu projeye elimden gelen bütün desteği vermeyi hazır olduğumu burada ifade etmek isterim. Eğitim çok önemli. Bir Kaymakam olarak en önem verdiğim konulardan birinci sırada güvenlik gelirken, ikinci sırada eğitim gelmektedir. Çünkü eğitim geleceğimiz demek, çocuklarımız geleceğimiz demektir. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, Türkiye gelecek anlamında aydınlık ufuklara doğru yelken açmış durumda. Biz bunu daha da hızlandırabilmek adına; çocuklarımızla, velilerimizle, kamu kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber bir hareket bir sinerjisini yakalarsak ben inanıyorum ki, hedeflemiş olduğumuz o 2023 vizyonunu da çok daha hızlı bir şekilde başarmış oluruz diye ümit ediyorum. Ben bu anlamda emeği geçen başta Belediyemiz olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarını ve diğer tüm katılanları, paydaşları tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur ve çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Ayrıca bugün biliyorsunuz Eğitim -Öğretim yılının 2'nci dönemi yani sömestr başladı, bu vesile ile de ben tüm öğrencilerimize eğitim öğretim yarıyılında üstün başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum" dedi."Hem çocuklarımaz hem ailelere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz"Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da, "Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi"nin bu sene 3'ncü yılını yaşadıklarını belirterek, "1 Milyon Kitap Projemiz kapsamında bu sene bu projemize bir alt başlık daha ekledik, 'Ailemle Her Güne Bir Masal' başlığıyla eklediğimiz bu projemiz kapsamında minik yavrularımıza, anneleri ya da babaları tarafından dağıttığımız bu masal kitapları her gün okunacak. Bu sayede hem çocuklarımıza hem de ailelerinde kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca dağıttığımız masal kitaplarının her birinde ayrı bir değerler eğitimi konusu işleniyor. Bu anlamda da bu projemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesile tüm öğrencilerimize yeni başlayan ikinci yarıyıl eğitim öğretim döneminin hayırlı uğurlu olmasını, başarılı geçmesini temenni ediyorum. Akşehir Belediyesi olarak bizim öncülüğümüzde yapılan bu kampanyada bize destek veren paydaşlarımız Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Firmasına da çok teşekkür ediyorum. Bu yılda inşallah 1 milyon hedefimize ulaşma noktasında gayretlerimiz devam edecek. İlk yıl 200 bin kitap, geçen yıl 250 bin kitap olmak üzerek yaklaşık 450 bin kitaba ulaştığımız projemizde, belki de 5 yılı beklemeden 4 yıl içinde 1 milyon kitaba ulaşmayı hedefliyoruz. Bu noktada bizlere destek veren Milli Eğitim camiasına, müdürlerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu."Projenin Türkiye geneline ulaşması adına çalışmalar yapıyoruz"Proje paydaşlarından birisi olan Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi'de son 3 yıldır devam eden 'Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor' projesinin güzel hizmet olduğunu ve bu projenin paydaşı olmaktan onur ve gurur duyduklarını dile getirerek, "Projenin Türkiye geneline ulaşması adına çalışmalar yapıyoruz. Bu projeye imkanı olan illere ve ilçelere tavsiyelerde bulunuyoruz. İnşallah bu yavrularımızın okumayı ve okumanın tadını küçük yaşlarda almalarıyla, ömür boyu okuyup kötü niyetli insanların onları kandırmasına, aldatmasına müsaade etmeyeceklerini düşünüyorum. Projemizin, sağlıklı düşünen, bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak, meclisimizle beraber bu projelere hep destek olduk ve desteklerimizi devam ettireceğiz. Tabi buradaki esas önemli konu, bütün paydaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması. Bu noktada Kaymakamlığımıza, Belediyemize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu birliktelik olmazsa bu kadar başarı sağlanamaz" dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu'da erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırılması açısından bu projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün Akşehir Belediyemiz tarafından ilçemiz genelindeki anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize 25 bin adet kitap dağıtıldı. Bu kitaplar velilerimiz tarafından okunup, inşallah erken yaşta çocuklarımıza okuma becerisini, okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.Öğrencilere 25 bin 200 kitap dağıtıldıKüçükağa Anaokulu'ndaki törenin ardından Tarık Buğra İlkokuluna geçen protokol üyeleri, buradaki birinci sınıf öğrencilerine de masal kitaplarını dağıttı. Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi kapsamında yapılan "Ailemle Her Güne Bir Masal" etkinliği kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm anaokulları ile ilkokul birinci sınıflarına içinde 10 adet masal kitabı bulunan kitap setleri dağıtılıyor. Toplam 2 bin 520 öğrenciyi kapsayan etkinlik kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından öğrencilere 25 bin 200 adet kitap dağıtıldı. Etkinlik kapsamında anne ve babalar her gün çocuklarına 20 dakika nu masal kitaplarını okuyacaklar. Bu sayede ebeveyn çocuk ilişkisinin pekişmesi sağlanırken aynı zamanda ayrı ayrı değerler eğitimi içeren hikaye ve masallar sayesinde çocukların manevi ve ahlaki eğitimine katkı sağlanılması hedefleniliyor.