28.01.2017 14:16:02

Aksaray Valisi Pekmez Akçakoca standını ziyaret etti

Akçakoca eski Kaymakamı Aksaray Valisi Aykut Pekmez EMITT Turizm fuarında Akçakoca standını ziyaret etti.

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Akçakoca eski Kaymakamı Aksaray Valisi Aykut Pekmez EMITT Turizm fuarında Akçakoca standını ziyaret etti.Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve Başkan yardımcısı Ali Direk tarafından stant girişinde karşılanan Aykut Pekmez'e eşi ve kızı da eşlik etti. Akçakoca standında uzunca bir süre kalan ve Akçakoca heyetiyle sıcak sohbetler eden Aksaray Valisi Aykut Pekmez, tadını özlediğini belirttiği yerel ürünlerden de tattı. Ziyaretin sonunda ise, Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Akçakoca belediye yöneticileri birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.