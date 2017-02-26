27.02.2017 11:39:44
Aksaray'daki FETÖ/PDY soruşturması
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandıAksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor, hemşire ve akademisyenlerin bulunduğu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 Şubat'ta FETÖ ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alınmıştı.