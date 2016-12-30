30.12.2016 12:24:36

Aksaray'da trafik kazası: 1 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın park halindeki kargo tırına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Aksaray'da hafif ticari aracın park halindeki kargo tırına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray Adana karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Hakan B. (42) idaresindeki 68 AH 562 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki Mustafa Y. (45) idaresindeki 34 JS 2597 plakalı kargo tırına arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Hakan B. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlattı.