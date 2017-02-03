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Aksaray'da TMO'ya ait arazi belediyeye devredildi
03.02.2017 14:14:29

Aksaray'da TMO'ya ait arazi belediyeye devredildi

Aksaray'ın şehir merkezinde yer alan Toprak Mahsuller Ofisine (TMO) ait arazi Aksaray Belediyesine devredildi. Arazinin devrini sağlayacak anlaşma protokolünü, TMO Genel Müdür Yardımcısı V. Enver Şimşek ile Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı karşılıklı olarak imzaladı.

Aksaray'ın şehir merkezinde yer alan Toprak Mahsuller Ofisine (TMO) ait arazi Aksaray Belediyesine devredildi. Arazinin devrini sağlayacak anlaşma protokolünü, TMO Genel Müdür Yardımcısı V. Enver Şimşek ile Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı karşılıklı olarak imzaladı.

Ankara'da gerçekleşen imza törenine Milletvekili Cengiz Aydoğdu'da katıldı. Milletvekili Cengiz Aydoğdu, "TMO'nun yıllar önce Aksaray'ın merkezinde açtığı bu yere bizler silolar deriz. Burası yıllara Buğday deposu olarak hizmet verdi. O zamanlar şehir dışındaydı tabi şimdi şehrin merkezinde kaldı. Tabi aradan geçen zamanda Aksaray büyüdü. Modern bir kent olma yolunda bir metropol şehir olma yolunda burayı değerlendirecek. Tabi yine esnafımız, çiftçileri ve rençperlerimiz için şehir dışına bir depo alanı kuracağız. Burası Aksaray'ın nefes alma yeri olarak bize devrediliyor. Aksaray'ımıza hayırlı olsun" dedi.

TMO Genel Müdür Yardımcısı V. Enver Şimşek ile Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı arazinin devrini sağlayacak protokolü karşılıklı olarak imzalayarak hayırlı olması temennisinde bulundu. Kent merkezinde kaldığı için daha öncesi kaldırılması gündeme gelen TMO'ya ait 20 bin metrekarelik arazi belirlenen bedel karşılığında Aksaray Belediyesine devredildi. Yapılan anlaşma gereğince artık siloların bulunduğu arazinin tasarrufu belediye bırakıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 3 yılı aşkın süreden bu yana çalışarak arazinin belediyeye devredilmesi konusunda uzun süren görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler Ankara'da bulunan TMO Genel Müdürlüğünde gerçekleşen imza töreniyle sonuçlanmış oldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, arazinin belediye devredilmeden önce bölgenin tamamını kapsayarak projeler çizilmesi talimatını vermiş, bu yönde de birçok alternatif projeleri değerlendirilmeye almıştı. Başkan Yazgı'nın en çok üzerinde durduğu konu ise o bölge değerlendirirlerken şehrin uzun süreli ihtiyacına cevap vermesiydi.

Devir işleminden sonra konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Şehrimizin merkezinde değerlendirilecek büyük bir araziyi devir aldık. Elimizdeki bu alanı medeniyetin yeniden tasavvur ettiği bir çehreye bürümek istiyoruz. Yani 'Selçuklu Park' adıyla, yeni modern şehirlerin inşa ettiği tematik park kuracağız. Selçuklu Tematik parkımızın içinde yaygın bir kullanım alanına sahip yürüyüş, spor aktivitelerinin yapılabilecek. Çocuklarımız için oyun ve eğlence alanları kurulacak. Yine tematik parkımızın altında şehrimizin en acil ihtiyaçları arasında bulunan yeraltı otoparkı inşa edilecek. Şuan Bin 200 araçlık otopark hesap ediyor ancak proje netleştiğinde bu sayı artabilir. Yani kısacası şehir merkezimizde kullanım alanı geniş, ferah bir ortam kurulacak" diye konuştu.

Başkan Yazgı açıklamasının devamında, "Bizleri şuan yalnız bırakmayan ve destek olan Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu ve diğer milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda devir işlemi öncesinde bize yol gösteren ve destek veren TMO Genel Müdür Yardımcısı V. Enver Şimşek ve TMO Teknik İşler Daire Başkanı Ahmet Apaydın'a teşekkür ediyorum. Şehrimize ve halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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