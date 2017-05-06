07.05.2017 10:36:01

Aksaray'da şüpheli valiz paniği

Aksaray'da bir vatandaş tarafından kaldırıma bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Aksaray'da bir vatandaş tarafından kaldırıma bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi.Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir apartmanda oturan vatandaş, içinde çöp olan valizi temizlikçilerin alması için kaldırıma bıraktı. Yoldan geçen vatandaşlar valizden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alarak, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından bomba imha uzmanına haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları valizi kontrollü olarak patlatmak için hazırlık yaparken bu sırada balkondan attığı valizi ve polisleri gören kadın aşağıya inerek valizin çöp olduğunu söyledi. Polisin yanında valizi açan kadın çöpleri gösterirken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.