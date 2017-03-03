03.03.2017 18:28:24
Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonu
Kamyonda yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirildiAksaray'da kamyonda yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında M.G. yönetimindeki 16 VY 611 plakalı kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 48 fişek ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.