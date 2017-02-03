03.02.2017 11:21:05

Aksaray'da istihdam ve kayıt dışı istihdam toplantısı

Aksaray'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım, istihdama katkı sağlamak amacıyla kayıt dışı istihdamı önleyerek işçi ve işverenlerden destek isteyeceklerini söyledi.

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Aksaray'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım, istihdama katkı sağlamak amacıyla kayıt dışı istihdamı önleyerek işçi ve işverenlerden destek isteyeceklerini söyledi.Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İş Teşvik Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nejat Güneri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Sultan Selim Eker katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Seferberlik' çağrısı için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaları ve teşvikleri anlatmak için il il gezdiklerini söyledi. Ayrım, "İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıt dışı istihdamla mücadelemizde vatandaşların ve işverenlerin desteğini isteyeceğiz. Güçlü bir Türkiye için çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin işverenimizin yanında olacak. 'Akıl terinin, alın teriyle değerlendiği' her ikisinin de hakkının korunduğu daha ferah Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için buradayız" diye konuştu.