27.02.2017 14:27:59

Aksaray'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

Aksaray'da, üniversite öğrencileri 25 yıl önce Ermeni güçlerinin Azerbaycan'ın Hocalı köyünde yaptığı katliamın kurbanlarını andı.

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Aksaray'da, üniversite öğrencileri 25 yıl önce Ermeni güçlerinin Azerbaycan'ın Hocalı köyünde yaptığı katliamın kurbanlarını andı.Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) eğitim gören Azerbaycanlı ve Türk öğrenciler, üniversite içinde kısa bir yürüyüş yaparak 25 yıl önce Ermeni güçlerinin katliamında hayatını kaybedenleri andı. Ellerinde pankartlarla ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, katliamı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.Türkiye Azerbaycan Topluluğu (TürküAz) Başkanı Revan Mustafayev, "Azerbaycan'da 1992'de, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Ermeni askerleri Hocalı kentine saldırdılar. 613 tane kardeşimizi şehit ettiler. 613 tane kardeşimiz sivil bir şekilde savunmasız bir şekilde şehit edildi. Onlara gaddarca yapılmış bu katliamı lanetliyoruz. Türkiye'de ve Azerbaycan'da olmuş tüm terörü lanetliyoruz" dedi.Yapılan konuşmanın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.