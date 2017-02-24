24.02.2017 16:36:32

Aksaray'da çobanlar kıyasıya yarıştı

Aksaray'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Çobanlar Yarışıyor' isimli bilgi yarışmasında çobanlar kıyasıya yarıştı.

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Aksaray'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Çobanlar Yarışıyor" isimli bilgi yarışmasında çobanlar kıyasıya yarıştı.Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 2013 yılında ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilerek bu yıl 5'incisi düzenlenen "Çobanlar Yarışıyor" isimli bilgi yarışmasında çobanlar kıyasıya yarıştı. Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, Kur'anı Kerim tilaveti ve ardından semazen gösterisiyle başladı. Protokol konuşmaların ardından yarışmaya katılan çobanlar kepenekleri ve çobanlığın vazgeçilmez dostu olan Malaklı köpeği ile sahneye çıktı. Yarışmacıların yerlerini almasıyla, çobanlara 15 ayrı soru soruldu. 3 kişilik jüri üyesinin yönettiği yarışmada Ortaköy ilçesinden katılan Osman Bektik 1'inci oldu."Amacımız çobanlığı gündeme getirmek"Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, amaçlarının çobanlığı ve sıkıntılarını gündeme getirmek ve çobanlara eğitim vermek olduğunu belirterek, "Türkiye'de sadece Aksaray'da ve bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz 'Çobanlar Yarışıyor' programındayız. Maksadımız çobanlığı gündeme getirmek, sorun ve sıkıntılarını dillendirmek, evlerimizde yemiş olduğumuz tereyağını, peyniri, yoğurdu kimler üretiyor, nasıl üretiyor, bu insanlar kimler? Bunları ortaya koymak ve çobanlıkla ilgili algıyı, işte 'Ben çoban mıyım? Çoban benimle bir mi?' gibi kamuoyunda oluşan algıyı kırmak için böyle bir program ve bilgi yarışması. Bu yarışmayı Aksaray'ımızda 5'inci defa düzenliyoruz ve geleneksel hale getirdik. 1'inci yarışmacımıza 4 bin lira, 2'inci yarışmacımıza 3 bin lira, 3'üncü yarışmacımıza 2 bin lira ve diğer 5 yarışmacımıza da mansiyon olarak küçük altın hediye edeceğiz. Bundan sonraki dönemde de verimliliğin artırılması, kaliteli ve sağlıklı gıdanın üretilmesi için neler yapılmalı gibi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun ise "İlimizde tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetleri desteklemesi kapsamında 2014 yılından bu yana her yıl düzenlediğimiz yarışmanın bu sene 5'incisini düzenliyoruz. Buradaki amacımız tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini ölçmek, bu kapsamda da ilimizde eğitim alan çobanlarımızı burada yarıştırarak bilgi seviyelerini ölçmek ve onları ödüllendirmek" diye konuştu.Yarışmacılara ödülleri protokol tarafından verildiZiraat Odası Başkanı Emen Koçak da, bu tür programların tarım ve hayvancılık için çok önemli olduğunu belirterek, "5'incisi düzenlenen yarışmanın Türkiye'de ilkini Aksaray yaptı ve yapmaya da devam ediyoruz. Çobanların ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu burada bir kez daha görüyoruz. Çobanlarımızı hem motive ediyor, hem de bilgilerini ölçüyor. Burada çobanlarımıza ciddi katkı sağlanıyor" şeklinde konuştu.Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, çobanlık mesleğinin önemli olduğunu belirterek, "Burada çobanlık ve hayvancılık yapan insanlarımıza ne kadar değer verildiğini görüyoruz. Özellikle çobanların daha bilgili hale getirilmesi açısından, hayvancılığı daha güzel yapılması, bilinçli ve programlı yapılması açısından bu tür yarışma ve etkinliklerin her zaman olması gerekiyor" dedi.Yarışmada 1'inci olan Osman Bektik (37), birinci olmasının çobanlığı severek ve isteyerek yapmasından kaynaklandığı belirterek, "Diğer arkadaşlarımın da başarılı olmasını isterdim ama sonuç böyle. Yarışma sayesinde hayvancılık ve yetiştiricilik açısından, ülkemize, vatanımıza daha iyi daha güzel hayvanlar yetiştirilmesi açısından bilgilendik, öğrendik. Bu yarışma bize elbette katkıda da bulundu" ifadelerini kullandı.Yarışmanın ardından protokol üyeleri tarafından yarışmacılara ödülleri verildi. Yarışmayı, Vali Aykut Pekmez, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, sivil toplum örgütü başkanları ve çok sayıda davetli takip etti.