04.02.2017 12:35:37

Aksaray'da çiftçilere eğitim semineri

Aksaray'da, Ziraat Odası Başkanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından çiftçilere eğitim semineri verildi

Aksaray'da, Ziraat Odası Başkanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından çiftçilere eğitim semineri verildiSeminere katılan Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, çiftçileri eğitimlerle bilinçlendirdiklerini belirterek, "Bugün Ekecik Bölgesi Kalebalta Köyü'nde İl Tarım Müdürlüğü, Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği ile çiftçilerimize eğitim verdik. Aksaray sivil toplum örgütleri her zaman için çiftçiyle el ele, çiftçinin içinde, çiftçiye her türlü hizmeti vermeye devam ediyor. Çiftçilerimiz kendileri bilinçli zaten ama biz ziraat mühendislerimiz ile birlikte çiftçilerimizin bilinçlerini artırıyoruz. Teknik konularda da gerek veteriner, gerek ziraat mühendisleri ile birlikte çiftçilerimize eğitim veriyoruz. Çiftçilerimiz hem koyunda, hem sığırda, hem tarım ve tarlada olsun daha kaliteli verim alabilmeleri için üreticilerimize eğitim desteği veriyoruz" dedi.Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise eğitimin her alanda olduğu gibi hayvancılık ve tarımda da önemli olduğunu belirterek, "Ziraat Odamız öncülüğünde sivil toplum örgütleri olarak eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılığı geliştirmek, verimliliği ve üretimi artırmak, kaliteli ve sağlıklı gıda üretmek için eğitimin şart olduğunu düşünüyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi çiftçilerinde eğitilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bugün tıbbi aromatik bitkiler kursunu ziyaret ettik. Çeşitli köylerimizde hayvancılık kursları var, sürü yönetimi kursları var, süt ile igili kurslarımız var" dedi.Eğitim alan çiftçiler ise bilmedikleri birçok konuda bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Tıbbi aromatik bitki kursu açılmıştı köyümüzde. Bugünde ziraat odası ve tarım il müdürlüğü yetkililerimiz geldi. Beraber derslerimizi yaptık. Memnun olduk, mutlu olduk. Köyümüz için gelecekte bu gibi şeylere ihtiyaç var. Bilinçli tarıma, bilinçli hayvancılığa ihtiyaç var. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Şu ana kadar mesela bitkilerde biz sadece arpa, buğday ekimini bilirdik. Ama bu kurs ile tıbbi aromatik bitki olarak bir aspir, yonca nasıl ekilir, ekimlerini, dikimlerini öğrendik" dediler.